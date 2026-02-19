Una donna ha scoperto che la tisana alla malva allevia il mal di stomaco, soprattutto quando si sente stressata. La malva, pianta nota per le sue proprietà calmanti, viene spesso usata per preparare infusi rilassanti. In molti negozi di erboristi, questa tisana è tra le più richieste, grazie al suo sapore dolce e alle sue capacità di lenire irritazioni. La sua popolarità cresce, soprattutto tra chi cerca un rimedio naturale per affrontare le giornate intense. La malva si può trovare facilmente anche nelle farmacie biologiche.

Ricavata dai fiori e dalle foglie di Malva sylvestris, è ricca di mucillagini, sostanze vegetali note per la loro azione emolliente e protettiva sulle mucose. Proprio questa caratteristica la rende particolarmente indicata nei cambi di stagione e nei periodi in cui l’organismo è più sensibile. La tisana alla malva è conosciuta per le sue proprietà lenitive a livello gastrointestinale: aiuta a calmare irritazioni, favorisce la regolarità intestinale in modo dolce e contribuisce a proteggere le mucose dello stomaco. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Delicata, avvolgente e naturalmente lenitiva, la tisana alla malva è uno dei rimedi fitoterapici più apprezzati per il benessere quotidiano.

Tisana alla malva, le proprietà, i benefici e i migliori infusiLa tisana alla malva è un infuso naturale apprezzato per le sue proprietà emollienti, antiossidanti e depurative.

Reflusso e gastrite dopo un pasto abbondante, il consiglio dell'endocrinologa Serena Missori: «Camminata leggera di 10-20 minuti, niente divano per 3 ore, respirazione diaframmatica e, se serve, una tisana lenitiva»Dopo pasti abbondanti durante le festività, reflusso e gastrite possono manifestarsi con maggiore frequenza.

