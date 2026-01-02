Dopo pasti abbondanti durante le festività, reflusso e gastrite possono manifestarsi con maggiore frequenza. L'endocrinologa Serena Missori suggerisce alcune strategie semplici: camminare leggermente per 10-20 minuti, evitare di sdraiarsi per almeno tre ore, praticare la respirazione diaframmatica e, se necessario, assumere una tisana lenitiva. Questi consigli aiutano a gestire i fastidi, anche in chi di solito non soffre di questi disturbi, durante il periodo delle festività.

Tra pranzi infiniti, brindisi e dolci tradizionali, le festività sono il periodo in cui reflusso e gastrite colpiscono con più forza, anche chi normalmente non ne soffre. Dalle cause meno note all’impatto dello stress, dai nutraceutici utili ai rimedi naturali, fino alla torsione che libera la bolla d’aria: i consigli dell’esperta per sopravvivere (bene) al periodo più bello - e più indigesto - dell’anno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Reflusso e gastrite dopo un pasto abbondante, il consiglio dell'endocrinologa Serena Missori: «Camminata leggera di 10-20 minuti, niente divano per 3 ore, respirazione diaframmatica e, se serve, una tisana lenitiva»

Leggi anche: Yoga, 10 posizioni per principianti che migliorano postura e respirazione: come praticarlo a casa 20 minuti al giorno

Leggi anche: Reflusso, gastrite e ulcere gastriche: ecco gli esami innovativi

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Reflusso e gastrite dopo un pasto abbondante, il consiglio dell'endocrinologa Serena Missori: «Camminata leggera di 10-20 minuti, niente divano per 3 ore, respirazione diaframmatica e, se serve, una tisana lenitiva».

Reflusso e gastrite dopo un pasto abbondante, il consiglio dell'endocrinologa Serena Missori: «Camminata leggera di 10-20 minuti, niente divano per 3 ore, respirazione ... - Tra pranzi infiniti, brindisi e dolci tradizionali, le festività sono il periodo in cui reflusso e gastrite colpiscono con più forza, anche chi normalmente non ne soffre. vanityfair.it