Reflusso e gastrite dopo un pasto abbondante il consiglio dell' endocrinologa Serena Missori | Camminata leggera di 10-20 minuti niente divano per 3 ore respirazione diaframmatica e se serve una tisana lenitiva
Dopo pasti abbondanti durante le festività, reflusso e gastrite possono manifestarsi con maggiore frequenza. L'endocrinologa Serena Missori suggerisce alcune strategie semplici: camminare leggermente per 10-20 minuti, evitare di sdraiarsi per almeno tre ore, praticare la respirazione diaframmatica e, se necessario, assumere una tisana lenitiva. Questi consigli aiutano a gestire i fastidi, anche in chi di solito non soffre di questi disturbi, durante il periodo delle festività.
Tra pranzi infiniti, brindisi e dolci tradizionali, le festività sono il periodo in cui reflusso e gastrite colpiscono con più forza, anche chi normalmente non ne soffre. Dalle cause meno note all’impatto dello stress, dai nutraceutici utili ai rimedi naturali, fino alla torsione che libera la bolla d’aria: i consigli dell’esperta per sopravvivere (bene) al periodo più bello - e più indigesto - dell’anno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
