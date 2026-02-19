Dargen D’Amico l’intelligenza artificiale e la politica a Sanremo 2026 | Non possiamo più fidarci di quello che vediamo E non mi dimentico del genocidio a Gaza

Dargen D’Amico ha attirato l’attenzione a Sanremo 2026 con il suo nuovo brano Ai Ai, scritto sulla crescente diffusione dell’intelligenza artificiale. La canzone riflette sulla paura di perdere la fiducia nelle immagini e nelle informazioni che riceviamo ogni giorno. D’Amico ha anche ricordato il genocidio a Gaza, sottolineando come la tecnologia possa influenzare anche temi politici delicati. La sua performance ha acceso il dibattito sulla relazione tra musica, tecnologia e politica in un momento di grande cambiamento.

«C’è un grosso dubbio», dice, «cosa succederà quando la macchina prenderà il controllo?». Una domanda che, spiega, prende forma mentre «l’intelligenza artificiale sta entrando in modo forte e, a volte, anche violento nelle nostre vite», senza che «in Italia ci sia un vero dibattito». L’esempio è concreto: «La proliferazione di orsacchiotti per bambini che hanno l’AI all’interno». Continua: «Il brano non l’ho scritto per Sanremo». Eppure il Festival resta un riferimento: «Ho sempre guardato tanto Sanremo. Penso che abbia ancora un ruolo importante». Quanto alla Rai, chiarisce: «Non ho nulla contro la Rai». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

