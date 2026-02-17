Dargen D’Amico Ai Ai testo del brano in gara a Sanremo 2026

Dargen D’Amico partecipa a Sanremo 2026 con il brano Ai Ai, in cui critica le contraddizioni della società moderna. Il rapper ha scritto il testo con l’obiettivo di far riflettere sul modo in cui viviamo oggi, usando immagini dirette e un linguaggio semplice. La canzone affronta temi come l’uso dei social media e la perdita di autenticità, e si distingue per il tono diretto e il ritmo coinvolgente.

Dargen D’Amico sarà in gara al Festival di Sanremo 2026 con Ai ai, pezzo in cui il rapper analizza la società contemporanea, ecco il testo. Dargen D’Amico parteciperà al Festival di Sanremo 2026 con Ai ai. L’artista torna sul palco dell’Ariston a due anni di distanza, portando con sé il suo carisma e il suo stile musicale unico. La sua sarà la terza partecipazione al Festival della Canzone Italiana, dopo quella nel 2022 con Dove Si Balla, diventata una vera e propria hit che ha raggiunto per ben 7 volte la certificazione Disco di Platino, e quella nel 2024 con Onda Alta, ad oggi Disco di Platino. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Dargen D'Amico torna sul palco di Sanremo nel 2026 con il brano

Dargent D'Amico

