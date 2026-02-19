Dalle ciminiere alla produzione sostenibile così rivive l' area ex Enel di Pietrafitta

L’area ex Enel di Pietrafitta cambia volto a causa della chiusura della centrale a lignite. Dopo decenni di emissioni di fumo nero, ora si trasforma in un centro dedicato alla ricerca e alla produzione di energia pulita. La riconversione prevede la ristrutturazione degli impianti e l’installazione di tecnologie ecocompatibili. I lavori stanno proseguendo per creare un esempio di transizione energetica concreta. La nuova destinazione dell’area punta a ridurre l’inquinamento e a promuovere un futuro più sostenibile. La riqualificazione continua senza sosta.

Presentato l'Accordo quadro per il rilancio del sito. De Rebotti: "Passo decisivo verso la riqualificazione di un'area di grande interesse regionale". Meloni: "Punto di ripartenza in una vicenda che si protrae da anni" Dal fumo della lignite bruciata nella centrale termoelettrica a centro per la ricerca e la produzione sostenibile. L'area ex Enel di Pietrafitta è pronta a cambiare volto grazie all'Accordo quadro per il suo rilancio che la giunta regionale ha approvato all'unanimità. L'iniziativa, promossa dagli assessori regionali Francesco De Rebotti e Simona Meloni, anche grazie all'impulso del consigliere regionale Christian Betti, rappresenta un passo strategico per la riqualificazione e la valorizzazione di uno dei principali siti di rilevanza industriale e paesaggistica della Valnestore.