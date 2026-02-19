Dal mare ai tribunali | la Sea-Watch che ha fatto saltare la politica italiana

Nel 2019, lo Stato italiano ha deciso di sequestrare la nave Sea-Watch 3, con a bordo l’attivista Carola Rackete, provocando un’onda di polemiche. La causa è stata il tentativo della nave di soccorrere migranti nel Mediterraneo senza autorizzazione. Ora, il tribunale ha stabilito che l’Italia deve pagare oltre 76 mila euro a Sea-Watch come risarcimento per il fermo. Questa decisione mette in discussione le azioni delle autorità italiane e le loro restrizioni sulle operazioni di salvataggio nel mare.

Lo Stato dovrà pagare oltre 76 mila euro a Sea-Watch per il fermo della nave Sea-Watch 3 - al cui comando c'era l'attivista Carola Rackete - disposto nel 2019 dopo la missione nel Mediterraneo centrale con a bordo migranti soccorsi in mare. Lo ha stabilito una sentenza civile del Tribunale di Palermo: un verdetto che fa rumore già da solo, perché riapre uno dei dossier più divisivi della politica italiana sull'immigrazione. Ma il punto non è solo la cifra. Quel risarcimento è l'ultima fattura - arrivata tardi, ma dal peso politico enorme - di un caso che ha condensato in pochi giorni sbarchi, confini, ordine pubblico, diritto del mare, scontro mediatico e battaglia giudiziaria. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Dal mare ai tribunali: la Sea-Watch che ha fatto saltare la politica italiana