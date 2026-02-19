Il gruppo Young Caritas Pisa ha deciso di partecipare al Festival della canzone con Fantasanremo, spinto dalla voglia di promuovere tematiche di solidarietà e unità. La scelta nasce dall’idea di usare la musica come strumento per comunicare valori importanti, coinvolgendo giovani e adulti. Durante l’evento, i ragazzi intendono condividere messaggi di speranza e solidarietà, portando in scena brani che parlano di umanità. La partecipazione mira a sensibilizzare il pubblico su temi sociali attraverso le note.

Un gioco, ma anche molto altro. Perché dietro a ogni artista c’è un messaggio, tanti sono di umanità e solidarietà, e Il gruppo Young Caritas Pisa vuole scoprirli e diffonderli. È nata anche per questo la "La lega del Fantasanremo di Young Caritas Pisa". "Sanremo si avvicina. – il post social, su facebook – ma noi guardiamo anche oltre il palco". E pubblicano "pillole e curiosità sui protagonisti del Festival 2026 ispirati a temi che ci stanno a cuore: solidarietà, inclusione e impegno sociale". Qualche esempio? " Malika Ayane dal 2013 è ambasciatrice di Oxfam (movimento di milioni di persone che lottano contro le disuguaglianze, ndr) e si impegna attivamente nella lotta alla povertà". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da Pisa al Festival della canzone con Fantasanremo

