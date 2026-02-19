A Assago, i paralimpici hanno mostrato come lo sport possa cambiare la vita. È stato un esempio concreto di determinazione e coraggio, dopo aver superato sfide fisiche e mentali. Durante l’evento, atleti provenienti da diverse regioni hanno condiviso le loro storie di rinascita e successo. La loro presenza ha ispirato il pubblico presente, che ha applaudito con entusiasmo. La settimana prossima, le Paralimpiadi prenderanno il via a Milano e Cortina, portando avanti questa forte tradizione di inclusione e resilienza.

Milano, 19 febbraio 2026 – I Giochi invernali Milano–Cortina 2026 non finiscono domenica: dopo le Olimpiadi arriveranno le Paralimpiadi, dal 6 al 15 marzo. E ad Assago la parrocchia San Desiderio ha voluto organizzare un incontro di riflessione sullo sport, olimpico e paralimpico, come strumento di rinascita, riscatto, crescita e inclusione. Una serata che ha visto protagonisti alcuni campioni delle Paralimpiadi, come il coach internazionale (ed ex velocista) Marco La Rosa, lo storico campione Emanuele “Freddie“ Muratorio, Arjola Dedaj, che ha conquistato un titolo mondiale nel salto in lungo per non vedenti, ed Emanuele Di Marino, un piede torto di III grado, un bronzo nei 400 e un argento nella staffetta 4 per 100, sempre ai Mondiali di Londra nel 2017. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Da Assago la lezione dei paralimpici: “Così abbiamo svoltato nella vita”

