L’Italia del curling chiude le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con una medaglia di bronzo, un sesto e un nono posto. La squadra maschile mostra ancora lacune, mentre quella femminile necessita di ricostruzione. Mosaner e Constantini riescono a portare a casa punti importanti, contribuendo a salvare il risultato complessivo. In una manifestazione ricca di sfide, le squadre italiane hanno cercato di migliorare le proprie prestazioni, anche se alcune lacune sono ancora evidenti. Il futuro del curling italiano dipende ora dai passi successivi nel percorso di crescita.

L’Italia del curling saluta le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 con una medaglia di bronzo, un sesto e un nono posto. Questo è il bilancio delle tre squadre che si sono alternate sul ghiaccio della Perla delle Dolomiti: un riscontro sufficiente, considerando che si è saliti sul podio per la seconda volta consecutiva ai Giochi, ma è innegabile che era lecito aspettarsi qualcosa di più di fronte al proprio pubblico e che le aspettative della compagine tricolore erano un più elevate. Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno perso la loro imbattibilità dopo 23 vittorie consecutive, cedendo al Canada nelle battute iniziali del torneo di doppio misto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Curling, uomini ancora incompiuti. Squadra femminile da ricostruire, Mosaner/Constantini salvano il bilancio

Curling, bronzo olimpico per l’Italia: Constantini e Mosaner ancora sul podio a Milano-CortinaL’Italia conquista il bronzo nel curling ai Giochi di Milano-Cortina 2026.

Bronzo storico Curling! Constantini e Mosaner ancora sul podio a Milano Cortina 2026 ??Stefania Constantini e Amos Mosaner conquistano il bronzo nel curling misto ai Giochi di Milano Cortina 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.