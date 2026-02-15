L’Italia parteciperà come osservatore al Board di pace di Trump per il Medio Oriente

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato che l’Italia prenderà parte come Paese osservatore al “Board of Peace for the Middle East” promosso da Donald Trump, una scelta che consente a Roma di superare le difficoltà costituzionali che avevano portato a un iniziale rifiuto. Parlando durante la visita in Etiopia di questi giorni, Meloni ha spiegato che la formula dell’osservatore rappresenta “una buona soluzione” rispetto ai dubbi di compatibilità con l’articolo 11 della Costituzione, che limita la partecipazione a organismi internazionali percepiti come strumenti di conflitto o di trasferimento di sovranità in condizioni non paritarie. 🔗 Leggi su Formiche.net

Il Medio Oriente continua a vivere una situazione complessa e difficile, con Gaza ancora in condizioni critiche.

In un contesto di tensioni nel Medio Oriente, Donald Trump annuncia la creazione di un consiglio dedicato alla pace.

