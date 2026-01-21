Bloccate la nuova puntata di Falsissimo Contro Signorini contenuti diffamatori | così gli avvocati del conduttore Corona replica | Trattative non ne facciamo

Gli avvocati di Signorini hanno annunciato il blocco della nuova puntata di “Falsissimo” del 26 aprile, definendola diffamatoria. Corona, coinvolto nella vicenda, ha dichiarato di non aver avviato trattative in merito. La puntata intitolata “Il prezzo del successo – parte finale” sarà disponibile in streaming lunedì alle 21, offrendo agli spettatori un’ulteriore riflessione sui temi trattati.

È prevista per lunedì 26 alle 21 la pubblicazione della nuova puntata in streaming di “Falsissimo”, dal titolo “Il prezzo del successo – parte finale”. Fabrizio Corona ha promesso ulteriori sviluppi sul presunto “sistema Signorini”, ossia il reclutamento di ragazzi eterosessuali per entrare al “Grande Fratello”, ma dietro profferte sessuali. Gli avvocati di Alfonso Signorini, i legali Daniela Missaglia e Domenico Aiello, hanno presentato un’istanza al Tribunale civile di Milano per chiedere un provvedimento cautelare d’urgenza di “inibitoria” per bloccare la messa in onda sul web della prossima puntata, prevista per il 26 gennaio, del format ‘Falsissimo’ di Fabrizio Corona, il quale nelle precedenti due puntate ha attaccato il conduttore tv e giornalista che, a suo dire, avrebbe messo in piedi un “sistema di ricatti e favori sessuali”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Fabrizio Corona: Falsissimo ep 21 bloccato gli avvocati parlano chiaro mentre Corona..

