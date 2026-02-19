Cormano incendio in appartamento salvi i due giovani occupanti tre vicini intossicati

Un incendio scoppiato questa mattina in un appartamento di via Cesare Acquati a Cormano ha causato grande preoccupazione tra i residenti. Le fiamme sono divampate al quinto piano, probabilmente a causa di un cortocircuito. Due giovani che occupano l’appartamento sono stati salvati dai vigili del fuoco, mentre tre vicini sono rimasti intossicati dai fumi e hanno ricevuto cure sul posto. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore, mentre i soccorritori lavorano per valutare i danni.

Dal 1° gennaio 2026, lo Spid non è più del tutto gratuito, ma c’è un’alternativa. C’è tempo fino al 19 marzo per candidarsi al 16° concorso pubblico per il reclutamento. Sul podio pizzoccheri, risotto giallo e cotoletta: ecco i piatti preferiti durante le Olimpiadi . Novate milanese avvia il procedimento di variante parziale al Piano di Governo del Territorio (Pgt) e assoggettabilità Vas La Giunta Comunale del comune di Novate milanese, con proprio atto n.25 del 10022026, ha. Spari in una casa di corte, due uomini in fin di vita a Brugherio, in. Lezioni sospese in via precauzionale all’Istituto tecnico commerciale “Gino Zappa” di Saronno dopo la caduta. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Cormano, incendio in appartamento, salvi i due giovani occupanti, tre vicini intossicati Leggi anche: Incendio in appartamento, due intossicati a Staglieno Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Incendio alle porte di Milano: appartamento avvolto e devastato dalle fiamme, paura per un bimbo di 6 anni; Incendio in un appartamento a Cormano, salvi due fratellini; Incendio a Cormano, fiamme al quinto piano: in ospedale tre vicini, anche un bimbo di 5 anni; Cormano, incendio in un appartamento: in ospedale anche un bambino di 5 anni. Cormano, incendio in appartamento, salvi i due giovani occupanti, tre vicini intossicatiPaura questa mattina a Cormano per un incendio divampato in un appartamento al quinto piano di una palazzina di via Cesare Acquati. Le fiamme si sono ... ilnotiziario.net Milano, incendio al quinto piano a Cormano. Tre persone intossicate, c’è anche un bambinoTre persone (due adulti e un bambino) sono state inviate in ospedale in codice verde perché intossicate dal fumo di un incendio ... dire.it Questa mattina è scoppiato un incendio in un appartamento a Cormano, nel Milanese. All’interno si trovavano due fratelli, una ragazza e un bambino - facebook.com facebook