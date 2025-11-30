Incendio in appartamento due intossicati a Staglieno

Un rogo è divampato all’interno di una cucina in via Bobbio. Due le persone assistite dai soccorritori e dai vigili del fuoco. Una è stata accompagnata in pronto soccorso in condizioni non gravi. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Incendio in appartamento, due intossicati a Staglieno

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Tricesimo, incendio distrugge un appartamento, sgomberati due anziani - L'articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

L’incendio è divampato in un appartamento in via Ludovico il Moro ift.tt/ejF5MKH Vai su X

Incendio in appartamento, due intossicati a Staglieno - Un rogo è divampato all’interno di una cucina in via Bobbio. Si legge su ilsecoloxix.it

Ravenna. Fiamme e paura in un appartamento, un intossicato - 30, un incendio ha interessato un appartamento a San Pietro in Vincoli, all’incrocio tra viale Epaminonda Farini e via ... Lo riporta corriereromagna.it

Incendio in un appartamento nella notte: un intossicato - L’ appartamento è stato dichiarato inagibile a causa dei danni provocati dall’incendio, rendendo necessaria una verifica strutturale dell’intera unità abitativa. Scrive nordest24.it