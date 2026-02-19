Concorso Gelsia | il brianzolo vince e si porta a casa una Fiat 500 elettrica

Il concorso Gelsia ha premiato un partecipante della Brianza, che ha vinto una Fiat 500 elettrica. La vittoria è arrivata mercoledì 19 febbraio, quando il vincitore ha ritirato il veicolo presso la sede dell’azienda. L’uomo aveva partecipato con entusiasmo, sperando di ottenere il premio finale. La Fiat 500e Ice White, simbolo di mobilità sostenibile, è stata consegnata durante una cerimonia semplice ma emozionante. Il fortunato si dice felice di aver portato a casa questa vettura innovativa.

Partecipa al concorso e si porta a casa una macchina elettrica. Nella mattinata di giovedì 19 febbraio è stata consegnata la Fiat 500e Ice White. A portarsela a casa il brianzolo che ha partecipato e vinto il premio del concorso “Vinci un’auto elettrica con Gelsia”, l’iniziativa, promossa dalla multiutility del territorio e riservata ai clienti che hanno aderito alle offerte di Gelsia tra febbraio e maggio 2025. A consegnare al vincitore le chiavi è stato Riccardo Fornaro, direttore generale di Gelsia. Con circa 180mila clienti e 17 sportelli attivi in Brianza, Gelsia conferma così il proprio legame con la comunità, fondato su quattro pilastri strategici: territorialità, qualità del servizio, digitalizzazione e innovazione sostenibile.🔗 Leggi su Monzatoday.it

