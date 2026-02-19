Come un 50enne disoccupato di Foggia riusciva a evadere il fisco con Bitcoin | ha comprato casa di lusso e auto

Un uomo di 50 anni di Foggia ha evaso il fisco usando Bitcoin, acquistando una villa di lusso e diverse auto di alta gamma. La Guardia di Finanza ha scoperto che, grazie a transazioni digitali non dichiarate, ha nascosto circa 650 mila euro di redditi. La sua attività ha attirato l’attenzione degli investigatori, che hanno ricostruito un sistema di pagamenti in criptovalute per mascherare i proventi illeciti. Il sequestro rappresenta un passo importante contro chi sfrutta le criptovalute per eludere le tasse. La vicenda prosegue con ulteriori indagini.

La Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro di oltre 650mila euro per evasione fiscale e autoriciclaggio. A Fanpage.it la Guardia di Finanza spiega: "Possiamo definirlo un caso unico in Europa nel suo genere. L'uomo ha usato una tecnica di personalizzazione di criptovaluta, e per la prima volta lo ha fatto usando Bitcoin".🔗 Leggi su Fanpage.it

