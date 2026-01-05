Aveva le labbra violacee le mani congelate e non riusciva a parlare così il sindaco Serracapriola Foggia ha salvato una donna dall’ipotermia

Il sindaco di Serracapriola, Michele Leombruno, ha prestato soccorso a una donna in grave stato di ipotermia. Con labbra violacee e mani congelate, la donna era in difficoltà nel parlare. In pochi minuti, il sindaco ha riconosciuto la gravità della situazione e intervenuto per aiutarla, garantendo così un intervento tempestivo e salvavita in un momento di emergenza.

È bastato poco per capire che la situazione era grave e una donna stava rischiando la vita. Michele Leombruno, sindaco di Serracapriola, comune di 3680 residenti in provincia di Foggia, non ha perso tempo e si è fermato per soccorrere una donna e sua figlio. È tutto avvenuto domenica 4 gennaio nel pomeriggio. Il primo cittadino stava andando in auto nel vicino Comune di San Paolo di Civitate per assistere a una partita di calcio quando ha notato una donna, riversa sull’asfalto, mentre suo figlio era in evidente stato di agitazione. Si è fermato a prestare i primi soccorsi, allertando il 118. “Ero diretto in auto al campo sportivo di San Paolo dove si doveva disputare l’incontro di calcio con la squadra del mio paese e stavo percorrendo la provinciale 144 in solitaria quando mi imbatto nella donna di circa 60 anni e in suo figlio di una trentina di anni – racconta all’Ansa il primo cittadino -. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

