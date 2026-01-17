Nodo Galattica corso di informatica gratuito per dieci giovani tra i 18 e i 35 anni

Il Nodo Galattica offre un corso gratuito di informatica rivolto a dieci giovani tra i 18 e i 35 anni. Organizzato dall’associazione Collettivo MusicArte con il supporto del Comune di Mesagne e della Regione Puglia, il percorso mira a sviluppare competenze digitali in un contesto formativo accessibile e qualificato. Le attività riprendono con l’obiettivo di favorire l’apprendimento e l’inserimento nel mondo del lavoro.

MESAGNE - Ripartono le attività formative del Nodo Galattica, organizzate dall'associazione "Collettivo MusicArte" in collaborazione con l'Amministrazione comunale di Mesagne e il supporto della Regione Puglia - Sezione Politiche Giovanili e Arti. Questo progetto ha l'obiettivo di offrire ai giovani pugliesi opportunità concrete di crescita professionale e sociale attraverso azioni di animazione territoriale. Il Collettivo MusicArte annuncia l'avvio di un nuovo corso di Informatica presso il Nodo Galattica di Mesagne rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Questa è un'opportunità unica per formarsi, divertirsi e apprendere cose nuove.

