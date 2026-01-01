Crans Montana ansia per gli italiani | cinque dispersi nell' inferno di Capodanno

A Crans Montana, durante i festeggiamenti di Capodanno, un incendio ha causato la morte di almeno 47 persone, tra cui molti giovani. L’incidente si è verificato nel bar-pub 'Le Constellation', situato nella località svizzera del Canton Vallese. Tra le vittime ci sono anche cinque italiani dispersi. La tragedia ha suscitato grande preoccupazione e tristezza, evidenziando la gravità di quanto accaduto in un momento di festa.

La festa che si trasforma in una strage, con molti giovanissimi tra le vittime. Almeno 47 persone che festeggiavano il Capodanno sono morte nell'incendio del rinomato bar-pub 'Le Constellation' nell'esclusiva località di Crans Montana, parte francofona del Canton Vallese, in Svizzera. Nel locale affollato da ragazzi c'erano anche diversi italiani: cinque i feriti che sono già stati rimpatriati o lo saranno domani. E soprattutto 6 dispersi, ragazzi e ragazze che le famiglie non sono riusciti a contattare. In generale, sono "6 gli italiani dispersi e 13 i feriti", ha detto al Tg1 l'ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Crans Montana, ansia per gli italiani: cinque dispersi nell'inferno di Capodanno Leggi anche: Strage di Capodanno Crans Montana: i nomi degli italiani feriti e dispersi Leggi anche: Strage di Capodanno a Crans Montana, il bilancio è destinato ad aggravarsi. Tajani: “16 italiani dispersi” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. I giovani calciatori, i ragazzi fragili: cosa può succedere attorno a un pallone; Strage a Crans-Montana, almeno 40 morti. Tajani: “Temiamo che ci siano italiani coinvolti”; Don Giuseppe, papà e vedovo: «È la fedeltà del matrimonio a sostenere ora il mio ministero»; Conte d'Arabia: la Supercoppa fa tornare i conti al cinepresidente De Laurentiis. Crans Montana, almeno 40 morti nel rogo: ansia per gli italiani - A Crans Montana, località chic sulle Alpi svizzere, il bar discoteca Constellation è andato in fiamme nella notte, poco dopo l’1. avvenire.it

Tragedia di Capodanno, ansia per gli italiani: i nomi dei dispersi di Crans Montana - "Sappiamo di cinque feriti di cui tre ricoverati a Sion, uno a Zurigo e uno a Berna che sono cittadini italiani e che l'ospedale Niguarda sta rimpatriando a Milano". msn.com

Strage di Capodanno a Crans-Montana: sono 19 gli italiani dispersi - Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero partite dal seminterrato, dando ... lanuovasardegna.it

Tg3. . Le testimonianze di chi era nel locale di Crans-Montana la notte della strage. - facebook.com facebook

Esplosione #CransMontana: appello disperato del padre di un 17enne di Genova x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.