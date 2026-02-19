Ci sono due corpi Ritrovamento choc nella lussuosa villa di Epstein | è orrore

Nella villa di Epstein, due corpi sono stati trovati, una scoperta che ha sconvolto l'intera comunità. La polizia ha confermato il fatto, attribuendolo a una possibile faida tra persone vicine al finanziere. La scena del ritrovamento si trova in una zona isolata, circondata da recinzioni alte e senza altre case nelle vicinanze. Le autorità stanno indagando sulle circostanze, mentre i residenti si chiedono cosa possa aver portato a questa tragica conclusione. La vicenda si aggiunge a un lungo elenco di misteri legati alla proprietà.

Nel silenzio rarefatto delle colline, tra strade polverose, cancelli chiusi e distese di terreno che sembrano non finire mai, torna a riaffiorare il nome del potente. A distanza di anni dalla sua morte, nuove ombre si allungano sullo Zorro Ranch, la proprietà che possedeva a circa 48 chilometri da Santa Fe. Questa volta, però, non si tratta solo di ricostruzioni o testimonianze tardive, ma di un’indagine ufficiale avviata dalle autorità statali. La notizia, riportata dall’agenzia Reuters, parla di accuse gravissime: nel ranch sarebbero stati sepolti i corpi di due ragazze straniere. Il Dipartimento di Giustizia dello Stato ha chiesto ai federali americani una versione non censurata di una e-mail del 2019 che conterrebbe i dettagli delle presunte sepolture.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Orrore sulla spiaggia, ritrovamento choc: “Cinque teste mozzate e quel messaggio…”All’alba, sulla spiaggia ancora tranquilla, alcune persone scoprono un rinvenimento inquietante: cinque teste mozzate e un messaggio misterioso. Epstein, corpi sepolti vicino al suo ranch in New Mexico: partono le indagini. «Sono i cadaveri di due ragazze»Jeffrey Epstein è al centro di un’indagine dopo il ritrovamento di due corpi vicino al suo ranch in New Mexico. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Fatto di sangue a Gnosca: trovati due corpi senza vita all'interno di un appartamento; Cimitero Mediterraneo: così il mare sta restituendo i cadaveri di decine di migranti; Rotta balcanica, corpi mutilati lungo la frontiera blindata; Peschereccio affondato in Ogliastra: riprese le ricerche dei due corpi - L'Unione Sarda.it. Individuati i corpi dei due anziani morti in esplosione nel bareseSono stati individuati sotto le macerie i corpi senza vita di Rocco Lotito e Antonetta Costantini, gli anziani coniugi di 89 e 92 anni che vivevano nella casa di Adelfia dove nella tarda mattinata di ... ansa.it Trovati altri due corpi: sono donneUna macchia di olio è stata avvistata al largo dell’isola del Giglio. Il fatto, riferito da alcuni residenti, è stato confermato dalla struttura del commissario per l’emergenza. La stessa struttura ... ilsecoloxix.it Il nostro concittadino è stato rintracciato questa mattina dalla Polfer nei pressi della stazione di Bari Centrale. Si ringraziano tutti coloro che si sono adoperati per il suo ritrovamento. #ComunediGioiadelColle facebook