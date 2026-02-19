Epstein corpi sepolti vicino al suo ranch in New Mexico | partono le indagini Sono i cadaveri di due ragazze

Jeffrey Epstein è al centro di un’indagine dopo il ritrovamento di due corpi vicino al suo ranch in New Mexico. Le autorità hanno confermato che si tratta di due giovani donne e stanno cercando di capire se ci siano collegamenti con il passato del finanziere. I corpi sono stati scoperti in un’area isolata, a pochi chilometri dalla proprietà. Le forze dell’ordine stanno esaminando eventuali prove e testimonianze per chiarire le circostanze della morte. La notizia ha suscitato scalpore nella comunità locale.

Nel silenzio delle colline del New Mexico, tra proprietà isolate e terreni sterminati, riaffiora l'ombra di Jeffrey Epstein. Le autorità statali hanno aperto un'indagine su accuse secondo cui nel suo ranch sarebbero stati sepolti i corpi di due ragazze straniere. La notizia è stata riportata dall'agenzia Reuters. Secondo il Dipartimento di Giustizia dello Stato, è stata richiesta ai federali americani una versione non censurata di un'e-mail del 2019 contenente le accuse. Il dicastero federale non ha commentato, mentre il l'Fbi ha rifiutato di rilasciare dichiarazioni. L'e-mail Al centro dell'indagine c'è un messaggio inviato nel 2019 a un conduttore radiofonico locale da una persona che sosteneva di essere un ex dipendente dello Zorro Ranch, la proprietà di Epstein situata a circa 48 chilometri da Santa Fe.