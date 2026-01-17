Milano città per milionari la storia di Amanda | Con uno stipendio normale si vive al limite della povertà

Milano, città nota per il suo dinamismo e il suo charme, presenta anche sfide legate ai costi della vita. Amanda Ricupero, assistente sociale, condivide la sua esperienza: con uno stipendio medio, fatica a trovare una sistemazione stabile e accessibile. La sua testimonianza riflette le difficoltà di molti cittadini che, nonostante il lavoro, si trovano a vivere al limite, evidenziando le complessità di un contesto urbano in continua crescita.

La testimonianza di Amanda Ricupero, assistente sociale a Milano: "Non posso permettermi di comprare una casa. Neolaureati, impiegati e dipendenti pubblici qui sono con le spalle al muro". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

