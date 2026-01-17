Milano città per milionari la storia di Amanda | Con uno stipendio normale si vive al limite della povertà
Milano, città nota per il suo dinamismo e il suo charme, presenta anche sfide legate ai costi della vita. Amanda Ricupero, assistente sociale, condivide la sua esperienza: con uno stipendio medio, fatica a trovare una sistemazione stabile e accessibile. La sua testimonianza riflette le difficoltà di molti cittadini che, nonostante il lavoro, si trovano a vivere al limite, evidenziando le complessità di un contesto urbano in continua crescita.
La testimonianza di Amanda Ricupero, assistente sociale a Milano: "Non posso permettermi di comprare una casa. Neolaureati, impiegati e dipendenti pubblici qui sono con le spalle al muro". 🔗 Leggi su Fanpage.it
H&P, Milano è la città con il più alto tasso di milionari al mondo - La "piccola" Milano all'ombra della Madonnina registra un super- ansa.it
A Milano il più alto tasso di milionari al mondo: la classifica H&P - Il capoluogo lombardo si colloca sul podio mondiale delle città rifugio dei milionari, con un milionario ogni 12 residenti, secondo il rapporto Henley & Partners pubblicato dal Sole 24 Ore. tg24.sky.it
È ufficiale: Milano è la città con più milionari al mondo, che dimentica però tutti gli altri - Ai ricchi piace tantissimo e Milano ama più loro, che tutti gli altri ... fanpage.it
