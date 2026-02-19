Champions League Bodo-Inter 3-1

L’Inter ha subito una sconfitta in Norvegia, a causa di una prestazione insufficiente, e ora rischia di uscire dalla Champions League. I nerazzurri sono stati battuti 3-1 dal Bodo in trasferta nella partita d’andata dei playoff. La squadra di Inzaghi fatica a trovare il ritmo e subisce il primo gol già nel primo tempo. La situazione si complica con un gol nel secondo tempo e un’altra rete nei minuti finali. La qualificazione si deciderà nella gara di ritorno a Milano.

L' Inter cade in Norvegia e vede complicarsi la qualificazione agli ottavi di Champions League. I nerazzurri sono sconfitti in casa del Bodo (3-1) nell'andata dei playoff. I padroni di casa si portano in vantaggio al 20? con Fet. Dopo un palo colpito da Darmian, la squadra di Chivu trova il pareggio con la girata vincente di Pio Esposito (30?). Nella ripresa anche Lautaro Martinez trova il palo, poi in tre minuti il Bodo colpisce due volte con l'ex milanista Hauge (61?) e con Hogh (64?). Il ritorno è in programma a San Siro martedì 24 febbraio.