Champions la Sir compie la missione in grande stile Nei quarti Guaguas o Montpellier

La Sir Sicoma Monini Perugia ha conquistato la qualificazione ai quarti di Champions League, battendo Guaguas o Montpellier con un netto 3-0 in poco più di un’ora e ventuno minuti. La squadra ha mostrato grande determinazione, anche senza pressione, e ha dominato il campo in ogni set. Nonostante sia già sicura di passare il turno, i giocatori hanno mantenuto alta la concentrazione e hanno messo in pratica tutte le strategie preparate. La vittoria conferma la forza del team in questa competizione europea.

Già stabilite le possibili avversarie dei quarti: possibile un nuovo incrocio con la formazione delle canarie. Le voci dei protagonisti Un 3-0 che non ammette repliche. In un'ora e ventuno minuti scarsi. Le motivazioni, quando si è già qualificati, non sono sempre facili da trovare ma la Sir Sicoma Monini Perugia ci è riuscita alla perfezione. Già si conosce la possibile avversaria dei quarti, che scaturirà dalla sfida playoff tra Guaguas Las Palmas e Montpellier. Possibile dunque un replay di quanto avvenuto nella fase a gironi, con Juantorena e compagni superati non senza difficoltà. Il discorso europeo dunque, almeno per ora, si può archiviare nel migliore dei modi e si può pensare al prossimo obbiettivo: la vetta aritmetica della Superlega.🔗 Leggi su Today.it Champions League, la Sir vuole lo sprint per i quarti: domani arriva Las PalmasLa Sir Sicoma Monini Perugia si prepara alla partita contro Las Palmas, inserita nel percorso di qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Champions League, la Sir vola ai quarti con il 3-0 di Praga. Ma c'è ansia per LoserLa Sir Sicoma Monini Perugia ha conquistato il passaggio ai quarti di Champions League battendo con decisione il Praga 3-0 in casa, grazie a un’ottima prestazione che ha lasciato pochi dubbi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Dopo la conquista dei quarti di Champions per la Sir c’è Piacenza. Champions, la Sir batte anche BerlinoVittoria agile per il block devils per tre set a zero. En plein nel pool C con sei vittorie in sei partite. Prima del girone, vola ai quarti ... rainews.it Champions League, la Sir domina a Berlino e conquista un posto tra le migliori primeMatch mai in discussione nella capitale tedesca: i Block Devils risolvono la pratica in tre set e saranno teste di serie ai quarti di finale ... today.it #Compleanno, Compie 25 anni oggi Kvicha #Kvaratskhelia, attaccante del Paris Saint-Germain e della nazionale della #Georgia. Con la maglia del Psg ha vinto nella scorsa stagione la Champions League, diventando così il secondo calciatore georgiano, do facebook Conte raggiunge ufficialmente il primo obiettivo stagionale! Il Napoli compie l’impresa: arriva 30º su 36 squadre ed è eliminato dal maxi girone della Champions League. x.com