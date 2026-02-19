Champions Inter KO in Norvegia | Bodo Glimt avanti 3-1 sogni europei a rischio

L’Inter ha perso 3-1 contro il Bodo Glimt in Norvegia, un risultato che mette a rischio la qualificazione in Champions League. La squadra italiana ha subito due gol nel primo tempo, complicando il cammino verso la fase a eliminazione diretta. Il Bodo Glimt, sorpresa della gara, ha approfittato delle debolezze difensive dell’Inter, che ora dovrà rimontare nella partita di ritorno. La sfida si è rivelata più difficile del previsto, lasciando i nerazzurri con poche speranze di passare il turno.

Inferno Norvegese: L'Inter KO con il Bodo Glimt, la Champions si Allontana. L'Inter ha subito una sconfitta inaspettata e dolorosa sul campo del Bodo Glimt, perdendo 3-1 nell'andata degli spareggi per l'accesso alla fase a eliminazione diretta di Champions League. La partita, disputata il 18 febbraio 2026 all'Aspmyra Stadium di Bodø, in Norvegia, ha visto i nerazzurri crollare nella ripresa dopo un primo tempo promettente, compromettendo seriamente le loro possibilità di proseguire il cammino nella competizione. Un Inizio Illusorio e il Gol di Fet. L'incontro era iniziato con segnali incoraggianti per la squadra allenata da mister Chivu.