CDS – La rete di Esposito era da annullare | il motivo

Il gol di Pio Esposito contro il BodoGlimt ha riacceso le polemiche, poiché la rete era da annullare. La rete è stata convalidata nonostante un sospetto fallo in attacco che avrebbe dovuto fermare l’azione. La decisione dell’arbitro ha sollevato dubbi tra i tifosi e gli analisti, che contestano la regolarità del gol. La partita si è conclusa con una sconfitta per 3-1, ma il punto centrale rimane la chiamata arbitrale che ha influenzato il risultato finale. La questione continuerà a essere discussa nelle prossime settimane.

Esposito. La sconfitta per 3-1 contro il BodoGlimt continua a far discutere non solo per il risultato, ma anche per un episodio chiave legato al gol segnato da Pio Esposito. Secondo l’analisi del moviolista del Corriere dello Sport, la rete sarebbe stata irregolare e quindi da annullare. Nel dettaglio, il quotidiano sottolinea come la decisione arbitrale abbia sollevato più di un dubbio, chiamando in causa il direttore di gara Daniel Siebert e il VAR Bastian Dingert. L’analisi parla di un episodio che avrebbe meritato una revisione più approfondita prima della convalida della rete. Esposito e il nodo regolamentare sul tocco di mano.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

L’Inter ha l’aiutino (aiutone) anche in Europa: il gol di Pio Esposito era da annullare (Corsport e Gazzetta)L’arbitro ha concesso un gol di Pio Esposito che, secondo molti commentatori, avrebbe dovuto essere annullato.

Moviola Bodo Glimt Inter, i giornali si dividono ma è bufera su Siebert: il gol di Esposito era da annullare?Il gol di Esposito durante la partita tra Bodo Glimt e Inter ha scatenato polemiche dopo che l’arbitro tedesco Daniel Siebert ha convalidato la rete.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.