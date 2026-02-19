Cassano afferma che Bodo è la peggior squadra incontrata dall’Inter di Chivu, a causa della sconfitta schiacciante subita nel playoff di Champions League. Secondo l’ex attaccante, il gol di freddo non giustifica la debolezza della squadra norvegese, che ha dominato il match con facilità. La partita ha messo in luce troppe lacune nella formazione nerazzurra, che ora si trova a dover affrontare nuove sfide in campionato. La discussione si infiamma tra tifosi e analisti dopo questa pesante sconfitta.

Una sconfitta pesante ha riacceso il dibattito sul confronto europeo tra Inter e BodoGlimt nel playoff di Champions League. Un'analisi condotta da un noto opinionista offre una lettura chiara sui motivi dell'esito, sugli errori commessi e sulle implicazioni per la squadra nel prosieguo della stagione. Durante la sfida di andata, l'Inter ha accusato una prestazione opaca chiusa con una sconfitta per 3-1, frutto di errori diffusi e di una mancanza di lucidità difensiva. Il rendimento collettivo non ha reso giustizia al potenziale tecnico della squadra e ha esposto lacune che hanno influito sull'esito.

© Mondosport24.com - Cassano senza mezzi termini: «Bodo? La peggiore dell'Inter di Chivu. Freddo? Solo una scusa»

Cassano non ha dubbi: «Bodo? Sono convinto che è stata la peggior partita dell’Inter di Chivu. Freddo? Un alibi»Antonio Cassano spiega che il calo dell’Inter in occasione della partita contro il Bodo era dovuto alla freddezza del clima norvegese.

