badanti nel bonus cambia il requisito sulla residenza

Da oggi il bonus per le badanti cambia. Il governo ha eliminato l’obbligo di aver vissuto almeno cinque anni in Lombardia per poter accedere al contributo. La nuova misura mira ad aiutare le famiglie che assumono assistenti familiari, rendendo più facile ricevere il sostegno anche senza un lungo periodo di residenza nella regione.

IL CONTRIBUTO. Stralciata l’obbligatorietà dei 5 anni in Lombardia. La misura sostiene le famiglie con un contratto per l’assistenza familiare. Con l’abolizione (alla voce «requisiti») della residenza in Lombardia da almeno cinque anni, è stato rilanciato l’avviso regionale riguardante il «Bonus assistenti familiari». La misura si traduce nell’erogazione di un rimborso a fronte delle spese sostenute per le persone comunemente definite «badanti», iscritte in uno o più registri presenti presso gli Ambiti territoriali. Per accedere al bonus, l’intestatario del contratto deve possedere i seguenti requisiti: se l’Isee è uguale o inferiore a 25mila euro, il tetto massimo di contributo riconoscibile, non superiore al 60% delle spese effettivamente sostenute per la retribuzione dell’assistente familiare, è pari a 2. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

La Legge di Bilancio 2024 introduce modifiche riguardanti bonus e incentivi, alcuni dei quali scadranno a fine anno, mentre altri sono confermati fino al 2026.

