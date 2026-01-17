Zverev esplode prima degli Australian Open | Non è divertente tirate fuori sempre queste stron…e

Prima degli Australian Open, Alexander Zverev si è mostrato infuriato durante una conferenza stampa, rivolgendosi a un giornalista che gli aveva chiesto della sua vita privata. Il tennista tedesco ha espresso il suo disappunto riguardo alle continue domande di natura personale, sottolineando come questa situazione non sia più divertente. La sua reazione ha attirato l'attenzione, evidenziando le tensioni tra atleti e stampa in un momento importante della stagione.

