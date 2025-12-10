Continuità assistenziale riapre la manifestazione di interesse per medici di base e pediatri durante le festività natalizie
L’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria riapre la manifestazione di interesse per medici di base e pediatri, assicurando la continuità assistenziale durante le festività natalizie dal 15 dicembre al 15 gennaio 2026. L'iniziativa mira a garantire servizi sanitari efficaci e disponibili per tutta la popolazione nel periodo festivo.
L'Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria è impegnata per garantire la piena continuità assistenziale durante il periodo delle festività natalizie, dal 15 dicembre al 15 gennaio 2026.È quanto si legge in una nota dell'Asp reggina.
