Canzoni Sanremo 2026 Stupida sfortuna di Fulminacci
Fulminacci porta a Sanremo 2026 la canzone “Stupida sfortuna” dopo aver scritto brani che parlano di esperienze quotidiane. La causa è la sfortuna che sembra colpire il protagonista in modo continuo, anche in momenti importanti. La canzone si distingue per un testo diretto e immagini semplici, che rispecchiano le emozioni di tutti i giorni. Fulminacci ha scelto di raccontare una storia che può capitare a chiunque, con un ritmo che invita ad ascoltare con attenzione. La canzone sarà presentata sul palco durante la manifestazione.
Quella di Fulminacci al Festival di Sanremo 2026 è solo un’altra delle sue canzoni. Un testo semplice, pieno di immagini comuni. C’è la metro e c’è il cinema all’aperto, ci sono i semafori e anche i cantieri. Nobilitare il quotidiano è da sempre la sua cifra stilistica, gli riesce bene. È la seconda volta per lui all’Ariston, dopo Santa Marinella nel 2021, e non vuole snaturarsi. Non è un caso se ai preascolti in molti abbiano definito Stupida sfortuna uno dei migliori pezzi di quest’annata. Già cult il verso “passeranno classifiche e Sanremi”. In effetti, per il momento, dice di essere “abbastanza sereno”. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Sanremo 2026, Fulminacci – «Stupida sfortuna»Fulminacci torna all’Ariston con “Stupida sfortuna”.
Come sarà Stupida Sfortuna di Fulminacci a Sanremo 2026
