canzoni sanremo 2026 stupida sfortuna di fulminacci

Quella di Fulminacci al Festival di Sanremo 2026 è solo un’altra delle sue canzoni. Un testo semplice, pieno di immagini comuni. C’è la metro e c’è il cinema all’aperto, ci sono i semafori e anche i cantieri. Nobilitare il quotidiano è da sempre la sua cifra stilistica, gli riesce bene. È la seconda volta per lui all’Ariston, dopo Santa Marinella nel 2021, e non vuole snaturarsi. Non è un caso se ai preascolti in molti abbiano definito Stupida sfortuna uno dei migliori pezzi di quest’annata. Già cult il verso “passeranno classifiche e Sanremi”. In effetti, per il momento, dice di essere “abbastanza sereno”. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

