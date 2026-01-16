A Roma, in piazza al Campidoglio, si è svolta una manifestazione di solidarietà con il popolo iraniano. Promossa da leader del campo largo come Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni, l’evento ha riunito diverse forze politiche in supporto alle proteste e ai diritti civili in Iran. La manifestazione, organizzata da Amnesty e

I leader del campo largo, tra cui Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni, hanno partecipato alla manifestazione di Amnesty e "Donne, vita, libertà" per esprimere solidarietà al popolo iraniano e ribadire il sostegno alla libertà e ai diritti civili. La piazza ha visto crescere la partecipazione nel pomeriggio tra bandiere e cartelli a sostegno delle donne e dei manifestanti iraniani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Il campo largo prova a ricompattarsi per l'Iran con un sit-in al Campidoglio

Leggi anche: Iran, Schlein: in piazza per pieno sostegno proteste iraniani

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Appendino fuori dai giochi, torna in auge il campo largo; Dal centrosinistra (unito) ai radicali: le piazze in programma per l’Iran; Tg Politico Parlamentare, l’edizione di lunedì 12 gennaio 2026.

Roma, il campo largo compatto in piazza al Campidoglio a sostegno delle proteste in Iran - I leader del campo largo, tra cui Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni, hanno partecipato alla manifestazione di Amnesty e "Donne, vita, libertà" ... fanpage.it