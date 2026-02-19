Camion intraversati e decine di interventi per la neve

Un incidente ha bloccato questa mattina la strada principale in Valtellina, causando un camion intraversato e diversi interventi dei soccorsi. La neve abbondante ha rallentato la circolazione, provocando code estese e rallentamenti. Alcuni alberi sono caduti sulle carreggiate, peggiorando la situazione. Le squadre di pronto intervento sono intervenute rapidamente, ma le strade sono rimaste difficili da percorrere per ore. La pulizia delle arterie principali non è stata sufficiente, aumentando i disagi per gli automobilisti. La situazione resta critica in molte zone della valle.

Due mezzi pesanti bloccati per ore lungo la provinciale per la Valmalenco. Traffico fortemente condizionato in tutta la Valtellina tra alberi caduti e incidenti Alle porte di Sondrio, lungo la SP15, due camion intraversati tra via Valmalenco e Campoledro hanno bloccato completamente la circolazione verso e da la Valmalenco per alcune ore. I vigili del fuoco sono intervenuti solo intorno alle ore 14 con l'autogrù per liberare i mezzi pesanti rimasti incastrati, mentre i carabinieri di Chiesa in Valmalenco e la protezione civile hanno gestito un albero caduto sulla strada a Mossini. Essendo le altre forze dell'ordine impegnate nei servizi legati alle Olimpiadi, gran parte della gestione del traffico è toccata agli agenti della polizia locale.