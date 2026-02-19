Calendario sci alpino stravolto | le cause degli stop forzati e le nuove delle gare

Le gare di sci alpino sono state interrotte a causa delle intense nevicate che hanno reso impraticabili le piste, costringendo gli organizzatori a sospendere le competizioni. La forte neve ha complicato le prove e aumentato i rischi per gli atleti, portando a cancellazioni improvvise delle tappe previste. Le condizioni meteorologiche estreme hanno anche influenzato il calendario, spostando alcune gare programmate in altre date. La decisione di fermare le gare si è resa necessaria per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e del pubblico presente sulle piste.

Le Olimpiadi Invernali hanno concluso la sezione dedicata allo sci alpino con una chiusura positiva, caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli e da una gestione del calendario che ha privilegiato la continuità delle gare. Il focus si sposta ora sulla Coppa del Mondo, che riparte con una finestra di gare organizzata tra due sedi europee, offrendo agli appassionati continuità di spettacolo e agli atleti nuove opportunità di confronto su piste di livello internazionale. La programmazione post-Olimpiadi prevede una tornata di appuntamenti dal 27 febbraio al 1° marzo, con le donne impegnate a Soldeu, in Andorra, su due Super-G (uno recupero di una prova cancellata a Zauchensee) e una discesa libera.