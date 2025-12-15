Un intenso calendario di otto gare in sette giorni caratterizza la settimana dal 16 al 22 dicembre nel circuito di sci alpino, prima della breve pausa natalizia. Gli atleti si sfideranno in diverse località, con appuntamenti cruciali prima della ripresa delle competizioni dal 27 dicembre. Un vero e proprio tour de force per la Coppa del Mondo 2025-2026.

© Oasport.it - 8 gare in 7 giorni di sci alpino! Calendario serrato: gli orari e le località dal 16 al 22 dicembre!

Prima della breve pausa natalizia (si ripartirà già il 27 dicembre con il superG maschile di Livigno ed il gigante femminile di Semmering) andrà in scena un vero e proprio tour de force per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Il calendario prevede infatti lo svolgimento di otto gare in sette giorni da martedì 16 a lunedì 22 dicembre tra circuito femminile e maschile. Una settimana di fuoco che verrà inaugurata domani dallo slalom speciale femminile di Courchevel, mentre in Val Gardena gli uomini jet del Circo Bianco effettueranno due training ufficiali martedì 16 e mercoledì 17 dicembre per poi disputare tre competizioni consecutive di velocità (due discese libere ed un supergigante) sulla mitica Saslong. Oasport.it

È finita… #bikelife #shorts #school

8 gare in 7 giorni di sci alpino! Calendario serrato: gli orari e le località dal 16 al 22 dicembre! - Prima della breve pausa natalizia (si ripartirà già il 27 dicembre con il superG maschile di Livigno ed il gigante femminile di Semmering) andrà in scena ... oasport.it

Milan, Modric più altri dieci: a 40 anni potrebbe giocare 3 gare in 8 giorni - facebook.com facebook

A 41 anni, dopo cinque anni senza gare e quasi tremila giorni dopo la vittoria precedente, Vonn ha vinto la discesa libera di St. Moritz x.com