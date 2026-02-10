Vlahovic verso il Milan | il club segue il serbo le ultime sul futuro

Da Torino, arrivano notizie sul futuro di Vlahovic. Il centravanti serbo si sta ancora allenando alla Continassa, sperando di tornare disponibile presto. Il Milan continua a seguire da vicino la situazione, pronto a intervenire se ci saranno novità o opportunità di mercato.

Vlahovic resta al centro delle attenzioni del mercato: il centravanti serbo sta proseguendo il recupero alla Continassa, con l’obiettivo di tornare disponibile entro metà marzo. Il contratto in scadenza il 30 giugno alimenta ipotesi su possibili cambi di scenario, tra rinnovi da definire e interessi delle big di Europa. In questo contesto, il Milan mantiene una posizione vigile e pronta a intervenire se le condizioni dovessero aprirsi, valutando ogni possibile opportunità senza fretta. Secondo fonti di mercato, il Milan non ha mai abbassato l’attenzione su Vlahovic, nonostante l’investimento di alto profilo realizzato da Juventus nel 2022. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Balzarini ha chiarito che non c'è stata firma di un pre-contratto tra Vlahovic e il Milan, smentendo le voci circolate.

