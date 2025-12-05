Premio ANGI 2025 Cattaneo MIT Technology Review Italia | Raccontiamo le eccellenze italiane al mondo

Roma laboratorio dell’innovazione. L’VIII edizione del Premio ANGI 2025 ha trasformato la Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano in un punto di incontro tra istituzioni, imprese, mondo accademico ed esperti internazionali, confermando l’evento come uno dei principali appuntamenti italiani dedicati alla trasformazione digitale. Sul palco, il dialogo tra Governo, Difesa e Parlamento Europeo ha messo al centro il ruolo strategico dell’innovazione per la competitività del Paese e per il futuro delle nuove generazioni. Nel corso della giornata, è emerso con forza anche il peso dell’informazione come pilastro dell’ecosistema tecnologico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Premio ANGI 2025, Cattaneo (MIT Technology Review Italia): “Raccontiamo le eccellenze italiane al mondo”

