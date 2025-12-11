Pezzi di metallo nella carne | salsiccia ritirata dal commercio l'avviso del Ministero della salute

Il Ministero della Salute ha annunciato il ritiro di alcune salsicce dal mercato a causa della possibile presenza di corpi estranei metallici nella carne. Il richiamo è stato effettuato per tutelare la sicurezza dei consumatori e prevenire eventuali rischi per la salute legati a pezzi di metallo nascosti nel prodotto.

Il richiamo della salsiccia per una possibile rischio fisico per i consumatori dovuto alla segnalazione di presenza di corpi estranei metallici all'interno della carne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

