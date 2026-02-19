Brann Bologna LIVE | sintesi cronaca tabellino e risultato del match dei playoff di Europa League

Da calcionews24.com 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Brann ha vinto la partita contro il Bologna, causata da una difesa troppo lenta dei rossoblù. La squadra norvegese ha segnato il gol decisivo al 75° minuto, sfruttando un errore nel reparto arretrato degli italiani. I padroni di casa hanno dominato nel secondo tempo, mettendo sotto pressione la difesa ospite. Il match si è concluso con un risultato di 2-1, lasciando il Bologna fuori dalla corsa europea. La prossima sfida del Bologna si terrà tra due settimane in campionato.

Napoli, riecco McTominay! Conte ritrova il suo fedelissimo, e per il rinnovo. Juve, Spalletti sposa la via della rivoluzione: in 8 possono essere fatti fuori! Infortunio Boloca, intervento riuscito per il calciatore del Sassuolo! Le sue condizioni e il recupero Ezio Rossi sicuro: «Contestazione Torino? Questa è una protesta che credo rappresenti la maggioranza del popolo granata. Chi osserva da fuori.» Squalifica Zappi, la corte d’appello respinge il ricorso: confermato lo stop di 13 mesi per il presidente dell’AIA! Conceicao in trionfo con l’Al Ittihad! Battuto Mancini, adesso la sfida all’Al Hilal di Inzaghi Henry sincero: «Italiane male in Champions? Non sono sorpreso! Sono così convinte di rimontare al ritorno?» Caso Vinicius Prestianni, Lilian Thuram attacca Mourinho: «È un piccolo uomo! Nelle sue parole superiorità e narcisismo bianco» Infortunio Zinchenko, stagione finita per il terzino dell’Ajax! Grave problema al ginocchio, dovrà operarsi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

brann bologna live sintesi cronaca tabellino e risultato del match dei playoff di europa league
© Calcionews24.com - Brann Bologna LIVE: sintesi, cronaca, tabellino e risultato del match dei playoff di Europa League

Bologna Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaSegui in tempo reale la sfida tra Bologna e Juventus, valida per la 15ª giornata di Serie A 202526.

Bologna Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaE’ finita con una vittoria della Juventus Primavera sul campo del Bologna.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Pronostici Europa League/ Quote e favorite per l’andata dei playoff (oggi giovedì 19 febbraio 2026).

Brann-Bologna, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVEAndata dei playoff di Europa League: il Bologna affronta i norvegesi del Brann, già incontrato in questa edizione nel girone unico, pareggiando 0-0. Italiano conferma Castro al centro dell'attacco, co ... sport.sky.it

brann bologna live sintesiLIVE Alle 18.45 Brann-Bologna, le ultime: Italiano con Orsolini e Dallinga. In mezzo c'è PobegaIl Bologna va in Norvegia per l'andata dei playoff di Europa League. I rossoblù sono impegnati in casa del Brann ... gazzetta.it