Brann Bologna LIVE | sintesi cronaca tabellino e risultato del match dei playoff di Europa League

Il Brann ha vinto la partita contro il Bologna, causata da una difesa troppo lenta dei rossoblù. La squadra norvegese ha segnato il gol decisivo al 75° minuto, sfruttando un errore nel reparto arretrato degli italiani. I padroni di casa hanno dominato nel secondo tempo, mettendo sotto pressione la difesa ospite. Il match si è concluso con un risultato di 2-1, lasciando il Bologna fuori dalla corsa europea. La prossima sfida del Bologna si terrà tra due settimane in campionato.

Napoli, riecco McTominay! Conte ritrova il suo fedelissimo, e per il rinnovo. Juve, Spalletti sposa la via della rivoluzione: in 8 possono essere fatti fuori! Infortunio Boloca, intervento riuscito per il calciatore del Sassuolo! Le sue condizioni e il recupero Ezio Rossi sicuro: «Contestazione Torino? Questa è una protesta che credo rappresenti la maggioranza del popolo granata. Chi osserva da fuori.» Squalifica Zappi, la corte d’appello respinge il ricorso: confermato lo stop di 13 mesi per il presidente dell’AIA! Conceicao in trionfo con l’Al Ittihad! Battuto Mancini, adesso la sfida all’Al Hilal di Inzaghi Henry sincero: «Italiane male in Champions? Non sono sorpreso! Sono così convinte di rimontare al ritorno?» Caso Vinicius Prestianni, Lilian Thuram attacca Mourinho: «È un piccolo uomo! Nelle sue parole superiorità e narcisismo bianco» Infortunio Zinchenko, stagione finita per il terzino dell’Ajax! Grave problema al ginocchio, dovrà operarsi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Brann Bologna LIVE: sintesi, cronaca, tabellino e risultato del match dei playoff di Europa League Bologna Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaSegui in tempo reale la sfida tra Bologna e Juventus, valida per la 15ª giornata di Serie A 202526. Bologna Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaE’ finita con una vittoria della Juventus Primavera sul campo del Bologna. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Pronostici Europa League/ Quote e favorite per l’andata dei playoff (oggi giovedì 19 febbraio 2026). Brann-Bologna, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVEAndata dei playoff di Europa League: il Bologna affronta i norvegesi del Brann, già incontrato in questa edizione nel girone unico, pareggiando 0-0. Italiano conferma Castro al centro dell'attacco, co ... sport.sky.it LIVE Alle 18.45 Brann-Bologna, le ultime: Italiano con Orsolini e Dallinga. In mezzo c'è PobegaIl Bologna va in Norvegia per l'andata dei playoff di Europa League. I rossoblù sono impegnati in casa del Brann ... gazzetta.it . @EuropaLeague, le formazioni ufficiali di Brann- @Bolognafc1909 x.com Ci avviciniamo alla partita Brann-Bologna, e i tifosi rossoblù sono ancora alla scoperta di Bergen, ma iniziano a puntare lo stadio... Stefano Guaraldi facebook