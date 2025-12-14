Bologna Juve LIVE | sintesi moviola tabellino risultato e cronaca

Segui in tempo reale la sfida tra Bologna e Juventus, valida per la 15ª giornata di Serie A 2025/26. Appuntamento con aggiornamenti su sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, per non perdere nessuna emozione di questa importante partita di campionato.

di Marco Baridon del match, valido per la 15ª giornata di Serie A 202526. La Juve affronta un altro crocevia importante della sua stagione contro il Bologna allo Stadio Dall’Ara. Un match che serve ai bianconeri per riprendere la marcia dopo il ko di Napoli e avvicinarsi al quarto posto in classifica. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bologna Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 20.45 Migliore in campo Juve. Al termine del match Bologna Juve 0-0: risultato e tabellino. In attesa delle formazioni ufficiali Bologna Juve: il pre-partita. Juventusnews24.com

Bologna-Juventus, dove vederla oggi in TV e streaming su Sky o DAZN: orario e formazioni - La partita del Dall’Ara prenderà il via alle ore 20:45, si potrà seguire in diretta TV e streaming su DAZN. fanpage.it