Barbara Bonansea ha commentato l’eliminazione della Juventus Women dalla Champions League, spiegando che la sconfitta lascia un senso di delusione. La giocatrice ha espresso il desiderio che Girelli avesse segnato, riconoscendo il valore della partita. Bonansea ha aggiunto che la squadra ha lottato fino alla fine, ma i dettagli hanno fatto la differenza. La partita si è conclusa con un risultato che lascia amarezza tra le giocatrici e i tifosi. La Juventus ora si concentra sulla prossima sfida del campionato.

(Mauro Munno inviato allo Stadium) – Barbara Bonansea è intervenuta in zona mista dopo Juventus Women-Wolfsburg. Le sue parole. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO ELIMINAZIONE – « Bruciano tutte e due le partite. Nell’altra partita eravamo 2-0 e ci siamo fatte recuperare all’ultimo. Oggi abbiamo un pochino subito nel primo tempo, eravamo un po’ timorose e il secondo tempo è stato veramente ottimo. Abbiamo avuto tante occasioni ma purtroppo se non la butti dentro non vai avanti. Sono orgogliosa perchè abbiamo visto una squadra forte che probabilmente meritava di più » DETERMINAZIONE – « In realtà probabilmente un pochino nel primo tempo, nel secondo tempo è stata una squadra con tanta ferocia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bonansea: «È un’eliminazione che brucia. Avrei voluto che Girelli segnasse…» – VIDEO

Andrea Algieri, un film bellissimo che avrei voluto continuare a vedereAndrea Algieri è un film che lascia un'impronta profonda, un'opera che affiora tra ricordi e emozioni intense.

Leggi anche: Giusy Battain, mamma di un «bambino chirurgico»: «Dopo la diagnosi, i medici mi dissero che non avevano mai visto nulla del genere. Avrei voluto qualcuno che mi spiegasse, che mi aiutasse a reggere il peso emotivo»

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.