andrea algieri un film bellissimo che avrei voluto continuare a vedere

Andrea Algieri è un film che lascia un'impronta profonda, un'opera che affiora tra ricordi e emozioni intense. Attraverso uno sguardo personale, l'articolo esplora l'impatto di questa pellicola, rievocando un dolore condiviso e l'importanza di un cinema che tocca le corde più profonde dello spettatore.

Un ricordo personale, poco lucido e quindi lasciato all'istinto: la condivisione di un dolore che taglia a metà tutto il cosmo del cinema italiano. "Ti ho perso". Queste le parole dell'ultimo messaggio che gli ho mandato, dopo averlo visto dileguarsi appena finito il red carpet di Primavera. Troppa gente e troppo freddo per restare, l'avrei poi salutato al prossimo appuntamento, dopo aver passato tutto il pomeriggio con lui. Chissà quante altre possibilità ci sarebbero state. Sempre lì, a ridere, a prenderla alla leggera, a fare gli stupidi. Sì, la solita giornata di lavoro: conferenza stampa, interviste video a seguire, e poi ore a vuoto, da riempire, tra Instagram e quel pezzo che non vuoi scrivere. Movieplayer.it

Saggio della Classe di Violino Il Conservatorio Statale di Musica P. I. Tchaikovsky è lieto di invitare il pubblico al recital degli allievi del M° Andrea Timpanaro, un momento dedicato alla musica, alla crescita e al talento dei nostri giovani violinisti. 15 Dicem - facebook.com facebook