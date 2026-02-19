Vincenzo Italiano ha commentato la vittoria del suo team, il Bologna, dopo il match contro il Brann, causata dal gol di Castro nei primi minuti. L’allenatore ha espresso il desiderio di vincere anche al Dall’Ara, dove finora ha incontrato difficoltà. La squadra italiana ha ottenuto un risultato importante nel primo confronto, che potrebbe semplificare la qualificazione. Ora i felsinei puntano a confermarsi nella gara di ritorno, sperando di superare le difficoltà finora incontrate in casa. La prossima sfida si avvicina.

Bologna, Italiano nel post gara: «Speriamo di espugnare anche il Dall'Ara, ormai sembra di avere una maledizione»

Bologna, Italiano nel post gara: «Nel secondo tempo c’è stata una reazione ma il primo è stato negativo. Commisso? Ho i brividi»Il Bologna torna a perdere al Dall’Ara, sconfitto 2-1 dalla Fiorentina.

