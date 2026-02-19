Bodø-Inter 3-1 le pagelle | Esposito illude 7 male Bastoni 4,5 Lautaro incolore 5

BodøGlimt-Inter 3-1, l’Inter subisce una pesante sconfitta in Norvegia a causa di un secondo tempo deludente. Dopo un primo tempo di buona qualità, i nerazzurri si sono spaventati e hanno commesso errori che hanno aperto la strada alla vittoria dei padroni di casa. Esposito aveva dato speranze con un gol, ma la sua prestazione è stata seguita da momenti di confusione. Bastoni ha deluso con una prestazione negativa, mentre Lautaro è apparso poco coinvolto. La squadra di Inzaghi si prepara ad affrontare la prossima sfida.

BødoGlimt-Inter 3-1. I nerazzurri escono con le ossa rotte dalla bolgia ghiacciata norvegese, sbagliando approccio nel secondo tempo dopo una prima frazione di gioco di alto livello. Gli uomini di Chivu dovranno scrollarsi di dosso questa doccia gelata e inaspettata per approdare agli ottavi. Appuntamento a martedì prossimo, 24 febbraio, al Meazza, dove a Lautaro&Co. serviranno almeno due gol per continuare il proprio cammino europeo. Unica nota positiva della serata nerazzurra arriva proprio da Milano, dove la squadra di Allegri si blocca contro il Como di Fabregas, non riuscendo ad andare oltre l'1-1. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Bodø-Inter 3-1, le pagelle: Esposito illude (7), male Bastoni (4,5), Lautaro incolore (5) Pagelle Atalanta Inter: Lautaro trascina, Esposito ingresso d’oro! Male ThuramLe pagelle di Atalanta-Inter analizzano le prestazioni dei protagonisti della sfida della 17ª giornata di Serie A, giocata alla New Balance Arena. Leggi anche: Pisa-Inter, le pagelle: Lautaro bifronte, Thuram irritante. Esposito cambia l’inerzia Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Anteprima Bodø/Glimt - Inter, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni; Alla scoperta del Bodø/Glimt: storia, curiosità e quel precedente in Coppa Delle Coppe; Inter, Altobelli: Noi, barricati nel gelo di Bodø. Ma Bersellini ci vietò la calzamaglia; Bodø/Glimt-Inter: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League. Bodø/Glimt-Inter 3-1, le pagelle nerazzurre: difesa congelata, conferme per PioLe pagelle dei giocatori dell'Inter per la sfida di Champions contro il Bodø/Glimt. msn.com L'Inter si scioglie nel freddo di Bodø: 3-1 e ottavi di Champions appesi a un filoI nerazzurri cadono in Norvegia e adesso avranno bisogno di un'impresa a San Siro per passare il turno. msn.com Ciao!! Mi chiamo Inter, sono ingiocabile, ieri ho preso tanto in giro i fratelli juventini per aver perso con un'ottima squadra e oggi perdo 3-1 con il B...bod...bodi...bodu...vabbè Bodo! Buona serata x.com Passione Inter. . L'Inter all'uscita dall'hotel per dirigersi all'Aspmyra Stadion #inter #bodointer #championsleague #ucl #uefachampionsleague #bodoglimtinter #chivu #cristianchivu #nerazzurri #forzainter #amala #passioneinter facebook