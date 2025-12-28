Le pagelle di Atalanta-Inter analizzano le prestazioni dei protagonisti della sfida della 17ª giornata di Serie A, giocata alla New Balance Arena. Lautaro Martinez si distingue come protagonista, mentre Esposito si rivela decisivo con un ingresso importante. Al contrario, Thuram non riesce a incidere come sperato. Ecco i nostri giudizi individuali sui giocatori in campo, per una valutazione equilibrata dell'incontro.

di Giuseppe Colicchia Pagelle Atalanta Inter: i nostri voti ai protagonisti in campo alla New Balance Arena, sfida valevole per la 17^ giornata del campionato di Serie A. Finisce qui Atalanta Inter, risultato finale di 0 ad 1 nel match valevole per il 17° turno di Serie A: queste le nostre pagelle ai nerazzurri protagonisti in campo alla New Balance Arena. È questa la sentenza emessa dalla sfida della New Balance Arena, dove l’ Inter ha strappato tre punti d’oro battendo l’ Atalanta per 1-0. Una vittoria di carattere che permette ai nerazzurri di rispondere colpo su colpo ai successi delle dirette concorrenti, Milan e Napoli, e di chiudere l’anno solare in testa alla classifica. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pagelle Atalanta Inter: Lautaro trascina, Esposito ingresso d’oro! Male Thuram

Leggi anche: Pisa-Inter, le pagelle: Lautaro bifronte, Thuram irritante. Esposito cambia l’inerzia

Leggi anche: Pisa-Inter 0-2, le pagelle: Lautaro Martinez (7,5) risveglia i nerazzurri, Esposito (7) serve l'assist, Thuram (5,5) spento, Nzola (6)

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Atalanta-Inter, Chivu: Calhanoglu è a disposizione, su Frattesi…; Bologna-Inter 4-3 dcr, le pagelle: Ravaglia super, male Bonny e Barella; Bologna-Inter 4-3 d.c.r., pagelle e tabellino: i rossoblù passano ai rigori e volano in finale di Supercoppa Italiana dove affronteranno il Napoli; Bologna-Inter, le pagelle: Ravaglia protagonista ai rigori, Bisseck fa un altro regalo.

Atalanta-Inter 0-1, le pagelle: Lautaro Martinez micidiale (7,5), Esposito decisivo (7). Timido Luis Henrique (5,5) - Inter si è concluso con la vittoria della squadra di Chivu. leggo.it