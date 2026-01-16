Il piano di pace su Gaza entra nella seconda fase Trump | Formato il Board of Peace a breve i nomi

Il piano di pace su Gaza entra nella sua seconda fase, con la creazione del Board of Peace, come annunciato da Donald Trump. Nei prossimi giorni saranno resi noti i nomi dei membri di questo nuovo organismo. Il primo passo era stato segnato dalla riunione di Sharm el-Sheikh, un evento mediatico che aveva suscitato attenzione internazionale. La fase attuale mira a consolidare gli accordi e promuovere un percorso stabile per la regione.

L'inizio del piano di pace era stato celebrato con una riunione nella città egiziana di Sharm el-Sheikh a favore di telecamere. Il momento in cui il presidente Donald Trump ha firmato l'intesa lo scorso ottobre davanti a una trentina di leader di paesi arabi ed europei aveva fatto il giro del. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Trump: "Formato il Consiglio di pace per Gaza, a breve i nomi". Inizia la fase 2 della Striscia Leggi anche: Inizia la fase 2 della Striscia, Trump: "Formato il Consiglio di pace per Gaza". Tra i nomi anche quello di Meloni Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Gaza, al via la Fase 2 del piano di pace predisposto dagli Usa; A Gaza comincia la fase due del piano di pace, l’UE “pronta a continuare” a sostenerlo; Gaza, al via la fase 2 del piano Usa. Hamas: Pronti a trasferire la responsabilità della Striscia - Bombe da Israele causano almeno 10 morti a Gaza; Gaza, annunciata la Fase 2 del piano di pace Usa. Gaza, si entra nella fase 2 del piano di pace. Trump: "Hamas consegni le armi" - Parte la fase 2 del piano di pace per Gaza: Trump imprime un’accelerazione e sollecita la smilitarizzazione di Hamas sotto controllo internazionale. notizie.it

Gaza, Trump su Truth: "Formato il Board della pace, ora Hamas consegni armi" - "Posso dire che con certezza che si tratta del Consiglio più grande e prestigioso mai messo insieme in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo", ha affermato il presidente americano ... tg24.sky.it

Gaza, la seconda fase entra nel vivo - Nei giorni scorsi l’inviato della Casa Bianca Steve Witkoff aveva annunciato l’avvio della seconda fase del piano per il futuro della Striscia, che deve condurre alla sua ricostruzione dopo la ... rsi.ch

Wiftkoff: al via la fase 2 del piano di pace per Gaza - facebook.com facebook

A Gaza comincia la fase due del piano di pace. Il comitato tecnico palestinese sarà composto da 15 persone e guidato da un ex viceministro dell'ANP. Molti punti restano opachi x.com

