Bis! 2 laghi 2 palchi | a Baveno e Gozzano in scena O Gesù d' amore acceso

Prosegue "Bis! 2 laghi e 2 palchi", la rassegna teatrale realizzata dalla Finestra Sul Lago in collaborazione con Piemonte dal Vivo nell'ambito del progetto Corto Circuito e con le amministrazioni comunali di Baveno e Gozzano. In questa programmazione, realizzata in stretta sinergia con i comuni di Baveno eGozzano, verrà proposto un interessante cartellone di cinque spettacoli per ogni comune tra gennaio e maggio 2026. Venerdì 20 febbraio, a Baveno sul palco del centro Nostr@domus, e sabato 21 febbraio, a Gozzano nello spazio Somsi, va in scena "O Gesù d'amore acceso", di Valentina Diana e con Toni Mazzara.🔗 Leggi su Novaratoday.it

