Bis! 2 laghi 2 palchi | a Baveno e Gozzano in scena O Gesù d' amore acceso
Prosegue "Bis! 2 laghi e 2 palchi", la rassegna teatrale realizzata dalla Finestra Sul Lago in collaborazione con Piemonte dal Vivo nell'ambito del progetto Corto Circuito e con le amministrazioni comunali di Baveno e Gozzano. In questa programmazione, realizzata in stretta sinergia con i comuni di Baveno eGozzano, verrà proposto un interessante cartellone di cinque spettacoli per ogni comune tra gennaio e maggio 2026. Venerdì 20 febbraio, a Baveno sul palco del centro Nostr@domus, e sabato 21 febbraio, a Gozzano nello spazio Somsi, va in scena "O Gesù d'amore acceso", di Valentina Diana e con Toni Mazzara.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Teatro, riparte "Bis! 2 laghi 2 palchi": a Baveno e Gozzano in scena "Pluto" di AristofaneIl teatro torna protagonista nei due Comuni con la rassegna
"Domeniche a Teatro": a Baveno in scena "Come sorelle"Domeniche a Teatro è la rassegna promossa da Onda Teatro, con il supporto di Fondazione Piemonte dal Vivo e la collaborazione dei Comuni di Baveno, Casale Corte Cerro e Gravellona Toce.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Eventi Baveno dal 14 febbraio al 2 marzo; Piccolo, ma decisamente scenografico: questo lago del Trentino è la sede di un'antichissima civiltà che viveva su palafitte; O Gesù d'amore acceso, il nuovo spettacolo in scena tra Baveno e Gozzano; Seconda cat: equilibrio nei gironi D e G; Junior e Isola senza freni !.
Bis! 2 laghi 2 palchi, presentata la stagione teatrale di Baveno e GozzanoDopo il successo della prima stagione, parte il 19 gennaio, nei comuni di Gozzano e Baveno, la seconda edizione della rassegna BIS! 2 laghi 2 palchi, realizzata da La Finestra sul Lago in ... lavocedinovara.com
BIS! 2 laghi 2 palchi 2024Dopo il successo della prima stagione, parte il 19 gennaio, nei comuni di Gozzano e Baveno, la seconda edizione della rassegna BIS! 2 laghi 2 palchi, realizzata da La Finestra sul Lago in ... verbanianotizie.it
Dopo il successo delle prime stagioni, il 30 gennaio 2026 prende il via la quarta edizione della rassegna teatrale “BIS! 2 laghi 2 palchi” nei comuni di Gozzano e Baveno. Info: https://www.illagomaggiore.it/eventi/rassegna-teatrale-bis-2-laghi-2-palchi-2026/ Fol facebook