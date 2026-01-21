Domeniche a Teatro | a Baveno in scena Come sorelle

Domeniche a Teatro è la rassegna promossa da Onda Teatro, con il supporto di Fondazione Piemonte dal Vivo e la collaborazione dei Comuni di Baveno, Casale Corte Cerro e Gravellona Toce. Prosegue con la rappresentazione di

Prosegue la rassegna "Domeniche a Teatro", promossa da Onda Teatro con il sostegno di Fondazione Piemonte dal Vivo e la collaborazione dei Comuni di Baveno, Casale Corte Cerro e Gravellona Toce. Il progetto, che fa parte della Residenza Teatrale "Dalla Montagna al Lago", ed è dedicato ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie, con l'obiettivo di avvicinare il pubblico più giovane al teatro.

