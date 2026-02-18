Ipotesi cuore artificiale per il bimbo trapiantato a Napoli | l'esperto spiega quando viene usato

Un esperto spiega che si sta valutando l’uso di un cuore artificiale per il bambino di due anni ricoverato all’Ospedale Monaldi di Napoli, dopo che si è scoperto che il suo cuore non funziona più. La notizia che un donatore è disponibile ha portato a considerare questa soluzione come possibile alternativa temporanea. Nei giorni scorsi, si sono intensificati i discorsi sulla possibilità di ricorrere a un cuore artificiale, un dispositivo che potrebbe salvare la vita del piccolo in attesa di un trapianto.

In questi giorni, prima della notizia di un cuore disponibile per il bambino di due anni ricoverato all'Ospedale Monaldi, si è parlato anche dell'ipotesi di ricorrere a un cuore artificiale. A Fanpage.it Francesco Procaccio, consulente scientifico della Fondazione Trapianti Onlus, ha spiegato cos'è e quando viene utilizzato.