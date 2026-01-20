il crazy cat café milano festeggia il suo decimo compleanno!

Il Crazy Cat Café di Milano festeggia i dieci anni di attività. Dal 2015, il locale ha offerto uno spazio accogliente dove condividere momenti di relax tra caffè, dolci fatti in casa e la compagnia di gatti curiose. Un punto di riferimento per appassionati e famiglie, simbolo di convivialità e attenzione al benessere animale. Un traguardo importante che sottolinea l’impegno nel creare un ambiente caldo e autentico nel cuore della città.

Milano, 8 ottobre 2025 - Nel cuore di Milano, un angolo felino tra caffè fumanti, torte fatte in casa e zampette curiose compie 10 anni: il Crazy Cat Café celebra il suo primo decennio, una tappa importante per un locale che ha saputo unire ospitalità, cultura felina e socialità.

