Dead Man' s Wire | il trailer ufficiale del nuovo film di Gus Van Sant con Bill Skarsgård da una clamorosa storia vera

Comingsoon.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la presentazione al festival di Venezia e a quello di Toronto, esce a gennaio nei cinema americani Dead Man's Wire, il nuovo film di Gus Van Sant con Bill Skarsgård, Al Pacino, Colman Domingo e Cary Elwes, ispirato a una storia vera. Ecco il trailer ufficiale. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

